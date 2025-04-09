Dư âm đầy tự hào về dàn xe biểu tượng công nghiệp ô tô Việt trong sự kiện A80

Trong hàng chục lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm các ngày đại lễ của đất nước trước đây, xe tiêu binh, xe chỉ huy dẫn đầu các khối đều là xe thương hiệu nước ngoài như UAZ-469 cải tiến, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz G-Class... Thế nhưng gần đây, sự xuất hiện và đóng góp của VinFast trong các nghi lễ quốc gia và sự kiện đối ngoại quốc tế đã trở thành một biểu tượng đáng tự hào về sự phát triển vược bậc của công nghiệp ô tô Việt Nam.

Chào mừng Đại lễ 80 năm Quốc khánh (2/9), nhà sản xuất ô tô Việt Nam gây bất ngờ khi công bố mẫu xe Lạc Hồng 900 LX – một nhãn hiệu hoàn toàn mới định vị ở phân khúc sang trọng và đẳng cấp nhất bên cạnh nhãn hiệu phổ thông VinFast. Đây là dòng xe giới hạn, có 2 phiên bản Tiêu chuẩn và Chống đạn với thiết kế nội ngoại thất mang đậm bản sản dân tộc.

Lô xuất xưởng đầu tiên được bàn giao cho Bộ Ngoại giao gồm 2 xe Chống đạn và 10 xe Tiêu chuẩn với nhiệm vụ phục vụ đưa đón các nguyên thủ quốc gia trong sự kiện A80.

Một chiếc Lạc Hồng 900 LX được sử dụng đưa đón Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: VinFast

Đây là mẫu xe "không có giá bán". Các chi tiết ngoại thất được thiết kế ấn tượng nhằm tôn vinh mạnh mẽ nguồn cội và văn hóa truyền thống Việt Nam như logo mạ vàng biểu trưng cho cánh chim Lạc, mặt ca-lăng gợi nhắc hình ảnh Trống đồng Đông Sơn, các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam…

Phiên bản chống đạn Lạc Hồng 900 LX đang được trưng bày ở Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước tại Trung tâm triển lãm quốc gia- Đông Anh. Sự kiện khai mạc ngày 28/8 và vừa được Thủ tướng quyết định kéo dài đến ngày 15/9.

Với phiên bản Chống đạn, mẫu xe được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau. Xe được thử nghiệm 440 phát đạn bắn và 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe, có khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51. Ảnh: VinFast

Điểm nhấn tiếp theo là hàng chục xe điện VinFast V9 được huy động để phục vụ Đại lễ. Trong buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh ngày 2/9, mẫu xe cao cấp này được tinh chỉnh, nâng cấp làm nhiệm vụ xe tiêu binh cho khối Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và Công an nhân dân.