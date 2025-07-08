DTAP không còn đứng sau Phương Mỹ Chi

"DTAP đã hết đứng sau", Phương Mỹ Chi đưa nhận định về DTAP sau khi nhóm phát hành MV Made in Vietnam tối 6/8.

Phương Mỹ Chi quen biết và đồng hành cùng nhóm producer từ lúc "không ai biết DTAP là ai" đến chủ nhân của loạt hit Để Mị nói cho mà nghe, See tình (Hoàng Thùy Linh). Nhóm producer cũng tạo ra album Vũ trụ cò bay giúp Phương Mỹ Chi chuyển hướng phong cách âm nhạc.



"DTAP là người hỗ trợ tôi rất nhiều, các anh cũng đứng sau những ca khúc giúp tôi tỏa sáng ở Sing!Asia 2025. Ngay lúc này, tôi xin được phép nói DTAP không còn đứng sau bất kỳ ai nữa. Giấc mơ của các anh đã thành hiện thực", Phương Mỹ Chi nói.