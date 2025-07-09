Trận đấu nhận được sự chú ý nhất của bóng đá nước nhà trong ngày 7/9 là màn so tài giữa ĐT Việt Nam và CLB CAHN. Trận đấu này mang ý nghĩa tập dượt với cả ĐT Việt Nam cũng như CLB CAHN trước những giải đấu quan trọng phía trước.

ĐT Việt Nam thắng CLB CAHN với tỷ số 4-3 trong trận đấu giao hữu diễn ra chiều 7/9. (Ảnh minh họa: VFF).

Sau trận giao hữu với Bắc Ninh ngày 6/9, HLV Polking của CLB CAHN đã chủ động bố trí đội hình gồm toàn cầu thủ nội, chỉ có thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip trong khung gỗ.

Đối đầu với tập thể có thể hình, thể chất tương đương, ĐT Việt Nam khởi đầu tốt trong hiệp 1 và có 2 bàn thắng do công của Tiến Linh, Tuấn Hải để dẫn trước 2-0. Sau đó, Đức Nam tận dụng tốt sai lầm của thủ môn Văn Chuẩn bên phía ĐT Việt Nam để rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sang hiệp 2, đôi bên có những sự thay đổi, thử nghiệm nhân sự và bàn thắng cũng tiếp tục xuất hiện. Mỗi đội ghi thêm được 2 bàn thắng nữa trong hiệp đấu này.

Việt Hưng và Văn Vĩ là tác giả của các bàn thắng cho ĐT Việt Nam trong khi Văn Toản cùng Văn Đô là những người ghi bàn cho CLB CAHN. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-3 cho ĐT Việt Nam.

Sau trận đấu này, các cầu thủ trong thành phần ĐT Việt Nam sẽ trở về CLB chủ quản để tiếp tục quá trình thi đấu mùa 2025/2026.