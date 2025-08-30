ĐT Việt Nam thay đổi nhân sự: Quang Hải rút lui, cầu thủ HAGL thay thế

30/08/2025 11:44

ĐT Việt Nam thay đổi nhân sự trong đợt tập trung tháng 9/2025 khi Quang Hải cùng 2 cầu thủ khác rút lui. Hậu vệ của HAGL - Phan Du Học là người được bổ sung thay thế.

Trước ngày tập trung tháng 9, lực lượng của ĐT Việt Nam đã có những xáo trộn. tiền vệ Doãn Ngọc Tân gặp chấn thương gãy xương sườn sau pha va chạm mạnh trong trận Thanh Hóa gặp Hà Tĩnh tại vòng 3 V-League 2025/2026 và phải vắng mặt do cần vài tháng để hồi phục. Ngoài Ngọc Tân, hai cầu thủ khác là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hai Long cũng không thể góp mặt do gặp vấn đề chấn thương. 

Quang Hải không tham gia đợt tập trung tháng 9/2025 của ĐT Việt Nam. 

Để bổ sung lực lượng, HLV trưởng Kim Sang Sik đã triệu tập hậu vệ trái Phan Du Học (CLB HAGL). Sinh năm 2001, trưởng thành từ khóa 4 Học viện HAGL JMG, Du Học từng được gọi vào đội U23 Việt Nam trước thời HLV Kim Sang Sik. Tại V-League, cầu thủ này cũng đang là nhân tố thường xuyên thi đấu trong màu áo HAGL. Ngày 29/8, Phan Du Học đã có mặt tại nơi đóng quân của đội tuyển.

Hiện tại, quân số của ĐT Việt Nam gần như đã đầy đủ, chỉ còn thiếu vắng một số nhân tố của Thể Công Viettel và HCM City FC, 2 đội đá trận muộn vòng 3 V-League vào tối nay. 

Trong thời gian tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu nội bộ, lần lượt gặp CLB CAHN vào ngày 4/9 và CLB Nam Định vào ngày 7/9.

