ĐT Việt Nam có hai trận đấu quan trọng trong dịp FIFA Days sắp tới

Như Đạt/VOV.VN| 11/09/2025 06:44

ĐT Việt Nam sẽ có hai trận đấu quan trọng khi gặp cùng một đối thủ với nỗ lực giành suất dự Asian Cup 2027.

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam nhận được sự quan tâm với hai trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 trong dịp FIFA Days tháng 10/2025. ĐT Việt Nam không giao hữu mà có hai trận đấu tập với Nam Định và CAHN trong dịp FIFA Days tháng 9/2025 vừa qua.

Dt viet nam co hai tran dau quan trong trong dip fifa days sap toi hinh anh 1
ĐT Việt Nam sẽ có hai trận đấu quan trọng dịp FIFA Days tháng 10/2025 (Ảnh: Như Đạt)

Ban huấn luyện đặt mục tiêu thử nghiệm đội hình, cũng như tạo điều kiện cho những gương mặt mới làm quen với chiến thuật khi được gọi lên tuyển.

Đến đợt FIFA Days tháng 10/2025, ĐT Việt Nam sẽ có hai trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027. Cụ thể, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có hai trận đấu cùng với đối thủ là ĐT Nepal.

ĐT Việt Nam cần giành chiến thắng để tiếp tục cuộc đua với đối thủ chính là ĐT Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Hiện tại, ĐT Việt Nam đang đứng nhì bảng F sau khi để thua ĐT Malaysia trong trận đấu trên sân khách.

Tại vòng loại Asian Cup 2027, chỉ đội nhất bảng mới giành vé dự vòng chung kết. Vì vậy, ĐT Việt Nam phải cố gắng giành được tối đa điểm số khi gặp các ĐT Nepal hay ĐT Lào. Đồng thời, thầy trò Kim Sang Sik nỗ lực vượt qua ĐT Malaysia trong trận đấu trên sân nhà.

ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Nepal trên sân nhà vào ngày 9/10, sau đó là trận làm khách vào ngày 14/10.

Theo vov.vn
