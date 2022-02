ĐT nữ Việt Nam đá World Cup 2023 tại Australia hay New Zealand?

Sân Eden Park tại Auckland sẽ tổ chức trận khai mạc.

Theo nguyên tắc, New Zealand và Australia mỗi nước sẽ làm chủ một bảng đấu A và B. Các bảng C, E, G tổ chức tại New Zealand còn D, F, H tổ chức tại Australia. Trận khai mạc dự kiến diễn ra tại sân Eden Park tại Auckland (New Zealand) và lễ bế mạc cùng trận chung kết sẽ tổ chức tại sân vận động quốc gia Australia.