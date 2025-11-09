ĐT Nepal chọn SVĐ Thống Nhất làm sân nhà, ĐT Việt Nam có lợi thế lớn

Trong đợt FIFA Days tháng 10/2025, ĐT Việt Nam sẽ có hai trận đấu lượt đi và lượt về gặp ĐT Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Trận lượt đi giữa hai đội không thay đổi và được tổ chức trên sân Bình Dương vào ngày 9/10 như kế hoạch trước đó.

ĐT Nepal chọn SVĐ Thống Nhất làm sân nhà (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, trận lượt về có sự thay đổi khi ĐT Nepal quyết định chọn SVĐ Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) làm sân nhà. Điều này giúp ĐT Việt Nam phần nào có lợi thế khi tiết kiệm được thời gian di chuyển, cũng như không bị hao mòn thể lực.

Ngoài ra, thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng được “tiếp lửa” bởi rất nhiều cổ động viên tới sân theo dõi và cổ vũ cho trận đấu sắp tới. Trận lượt về giữa ĐT Nepal và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 14/10.

Để chuẩn bị cho hai trận đấu với ĐT Nepal, ĐT Việt Nam đã có đợt hội quân trong đợt FIFA Days tháng 9/2025. ĐT Việt Nam có hai trận đấu tập với CLB Nam Định và CAHN, trong khi HLV Kim Sang Sik cũng sẽ có thêm lựa chọn từ những cầu thủ U23 Việt Nam vừa thi đấu ấn tượng tại vòng loại U23 châu Á.

Sau hai trận đã đấu ở bảng F, ĐT Việt Nam đang đứng nhì bảng với 1 trận thắng và 1 thất bại. Hai trận đấu với ĐT Nepal được đánh giá rất quan trọng để ĐT Việt Nam duy trì hy vọng cạnh tranh tấm vé tham dự VCK Asian Cup 2027.