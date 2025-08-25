ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trước Đức

Thiên Bình| 25/08/2025 19:21

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu nỗ lực nhưng vẫn chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước Đức, qua đó hết cơ hội đi tiếp ở Giải bóng vô địch thế giới 2025.

Ở set 1, các cô gái áo đỏ nhập cuộc hứng khởi, nhiều thời điểm bám sát đối thủ. Tuy nhiên, từ mốc điểm 15 trở đi, ĐT Đức gia tăng sức ép với những pha tấn công biên mạnh mẽ và chắn bóng hiệu quả, giành chiến thắng 25-18.

tuyen bong chuyen nu viet nam vs Duc 4.jpg
ĐT Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trước ĐT Đức - Ảnh: Volleyball World

Sang set 2, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gặp khó trước hàng thủ vững chắc của Đức. Các pha tấn công của Orthmann liên tục xuyên phá, trong khi chuyền một thiếu ổn định khiến Việt Nam chịu thua 17-25.

Bước vào set 3, Thanh Thúy cùng đồng đội chơi quyết tâm, tạo ra thế trận giằng co, nhưng sự khác biệt về bản lĩnh của Đức giúp họ thắng 25-21.

Chung cuộc, đội bóng châu Âu giành chiến thắng 3-0, trong khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn để lại ấn tượng với tinh thần thi đấu quả cảm.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-chuyen-nu-viet-nam-vs-duc-giai-vo-dich-the-gioi-2025-2435724.html
