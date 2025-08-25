ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trước Đức

Sang set 2, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gặp khó trước hàng thủ vững chắc của Đức. Các pha tấn công của Orthmann liên tục xuyên phá, trong khi chuyền một thiếu ổn định khiến Việt Nam chịu thua 17-25.

Bước vào set 3, Thanh Thúy cùng đồng đội chơi quyết tâm, tạo ra thế trận giằng co, nhưng sự khác biệt về bản lĩnh của Đức giúp họ thắng 25-21.

Chung cuộc, đội bóng châu Âu giành chiến thắng 3-0, trong khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn để lại ấn tượng với tinh thần thi đấu quả cảm.

