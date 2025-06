Drama chó mèo AI hút trăm triệu lượt xem, chủ kênh YouTube kiếm bộn

Các bộ phim thú cưng do AI sáng tạo đang trở thành xu hướng phổ biến trên các nền tảng video như YouTube, TikTok, thu hút hàng trăm triệu lượt xem với cốt truyện tình cảm xen lẫn hài hước.

Chẳng hạn, trong một video, chú mèo màu cam có xuất thân nghèo khó và bị cặp đôi mèo trắng chế giễu. Đoạn video dài 59 giây kể lại hành trình “vượt nghèo” của mèo cam, từ làm công nhân xây dựng, lau cửa sổ đến chú mèo giầu có, khiến những kẻ từng cười nhạo mình choáng váng. Video viral từ tháng 4 và đến nay hút gần 150 triệu lượt xem.

Phim ngắn "The Poor Cat Was Laughed at by His Girlfriend" đạt gần 10 triệu lượt xem trên YouTube sau hơn 5 tháng. Nguồn: YouTube Hmmminds