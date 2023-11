Đợt rét đầu tiên của mùa đông kéo dài tới khi nào?

Thông tin về đợt mưa lũ đang diễn ra ở khu vực Bắc và Trung Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, Thanh Hóa đến Ninh Thuận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Nam mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 12/11 đến 7h ngày 13/11 có nơi trên 130mm như: Bản Ngần (Hà Giang) 131.8mm, Trịnh Tường (Lào Cai) 173.8mm, TP Vinh (Nghệ An) 186.4mm, Đại Lộc (Hà Tĩnh) 205.2mm, Hòa Bắc (Đà Nẵng) 212.8mm, Đập Hà Thành (Quảng Nam) 192.0mm...

Ngày 13/11, Nam Nghệ An mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Ngày và đêm 13/11, Hà Tĩnh mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-150mm, có nơi trên 180mm.

Từ 13/11 đến 14/11, Quảng Bình đến Phú Yên mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 500mm. Phía Đông của Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.