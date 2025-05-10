Clip

Đột phá y học: Tạo trứng từ tế bào da người để chữa vô sinh

05/10/2025 12:32
Một nhóm nhà khoa học ở Mỹ vừa công bố nghiên cứu gây chấn động: sử dụng tế bào da người để tạo ra trứng có khả năng thụ tinh và phát triển thành phôi.

Theo CNN | Video: Wion

