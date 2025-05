Đột phá thể chế cho kỷ nguyên vươn mình

So với các văn kiện Đại hội lần thứ 11, 12, 13 của Đảng, Nghị quyết 66 đề cao hơn nữa vai trò của công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật bởi các văn kiện trước đây mới chỉ nhìn nhận đây là 1 trong 3 đột phá chiến lược (cùng với đột phá về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực). Tại Nghị quyết 66, Bộ Chính trị nhìn nhận xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật là “đột phá của đột phá”, tức là được đặt ở vị trí ưu tiên cao nhất trong các nội dung cần được ưu tiên.

Đi từ quan điểm xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc giá trị tinh hoa của nhân loại…, mở đường, khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ cho phát triển; đầu tư cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật là đầu tư cho phát triển; có chế độ, chính sách đặc thù, vượt trội cho công tác nghiên cứu chiến lược, chính sách, xây dựng pháp luật…, Đảng đã đề ra một loạt nhiệm vụ, giải pháp.

Đảng yêu cầu dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; phân định rõ quy trình xây dựng chính sách và quy trình soạn thảo văn bản; hoạt động tổng kết, khảo sát thực tiễn, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đánh giá tác động chính sách, lựa chọn chính sách phải kỹ lưỡng, thực chất, khoa học; không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách; xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp; triệt để cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính bất hợp lý; bảo đảm thực chất quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản và quyền tự do hợp đồng; tạo cơ sở pháp lý để khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận hiệu quả các nguồn lực về vốn, đất đai, nhân lực chất lượng cao; các quy định của luật phải mang tính ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm…

Việc sử dụng một loạt cụm từ “thực chất”, “triệt để”, “dứt khoát”… thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng trong đột phá thể chế, chính sách, pháp luật để đưa đất nước phát triển, tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Chữa căn bệnh sợ trách nhiệm