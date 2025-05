Đột phá Nghị quyết 57: Mở ra không gian sáng tạo cho các nhà khoa học

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định vai trò then chốt của nhà khoa học trong tiến trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia. Đây là động lực lớn cho các nhà khoa học tiếp tục khám phá, tìm tòi những bí mật của trời đất, như chính nhận định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng: "Nghiên cứu khoa học là lấy bí mật của trời, là hoạt động tìm ra, khám phá, còn phát triển công nghệ mới là không gian sáng tạo của con người."

Nhận định này đặc biệt quan trọng với lĩnh vực nghiên cứu của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Ngà là khoa học Trái Đất. Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Ngà, Biến đổi Khí hậu đang thực sự diễn ra với những kỷ lục về nhiệt độ liên tục bị phá vỡ (nhiệt độ trung bình toàn cầu đến cuối tháng 4/2025 đã tăng 1,58 độ C so với mức tiền công nghiệp, vượt ngưỡng 1,5 độ C theo Thỏa thuận Paris) và sự gia tăng khốc liệt của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đó là hệ quả từ những hoạt động của con người và quá trình khai thác tài nguyên quá mức, dẫn đến sự mất cân bằng của hệ thống khí hậu. Việc gia tăng nắm bắt những bí mật này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, khai thác tài nguyên hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Ngà, Nghị quyết 57 đã nhấn mạnh việc tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là nền tảng để tạo không gian cho nhà khoa học nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Phòng thí nghiệm của Trung tâm công nghệ sinh học thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Nghị quyết 57 cũng giúp “cởi trói” thể chế, khuyến khích đổi mới sáng tạo để giúp các nhà khoa học có môi trường pháp lý thuận lợi hơn trong triển khai các dự án nghiên cứu chuyên sâu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là dám thử thách với rủi ro để sáng tạo. Như vậy, các nhà khoa học mới có thể phát huy tinh thần “dám nghĩ, dám làm," đề xuất những ý tưởng mới; có như vậy khoa học mới đi trước và dẫn dắt cho sản xuất phát triển.

Nghị quyết 57 về tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế mở ra cơ hội cho các nhà khoa học hợp tác với các tổ chức quốc tế, tham gia vào các dự án nghiên cứu chung, nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng mạng lưới hợp tác toàn cầu.