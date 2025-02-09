‘Đột phá của đột phá’ và ngọn cờ của Kỷ nguyên mới

Cứ mỗi độ thu về, người Việt Nam lại nhớ đến mùa thu lịch sử ngày 2/9/1945, khi bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh một quốc gia độc lập. Tám mươi năm đã qua, khát vọng độc lập và tự do vẫn là nền tảng tinh thần, nhưng phía trước dân tộc không chỉ dừng lại ở đó. Mục tiêu mới là xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Trong bối cảnh đó, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm rằng “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn” và “đột phá thể chế là đột phá của đột phá” trở thành thông điệp cải cách mạnh mẽ, chỉ rõ rằng con đường phát triển đất nước phải bắt đầu từ việc tháo gỡ rào cản pháp luật, đổi mới cơ chế vận hành và thiết lập một môi trường minh bạch, công bằng, hiệu quả.

Nếu như Đổi mới 1986 đã giải phóng năng lực sản xuất, đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng và bước vào hội nhập quốc tế, thì cải cách thể chế hôm nay được coi là bước ngoặt mới, tập trung vào những khâu cốt lõi nhất: pháp luật, bộ máy và cơ chế. Đây là điều kiện để nối dài khát vọng từ 1945 sang một kỷ nguyên phát triển khác.

Cải cách mạnh mẽ, quyết liệt

Kể từ khi ông Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư, công cuộc cải cách đã thay đổi rõ rệt: quyết liệt hơn, tập trung hơn để gần dân hơn. Những quyết định đầu tiên đã cho thấy tư duy mới. Bộ máy hành chính từ bốn cấp được thu gọn còn ba cấp: Trung ương – Tỉnh/Thành phố – Xã/Phường. Cấp huyện không còn trong sơ đồ tổ chức, thay vào đó là nguyên tắc “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Ở Trung ương, số bộ ngành giảm từ 22 xuống còn 17; toàn bộ 13 tổng cục, hơn 500 cục và hàng nghìn chi cục bị giải thể. Cả trăm nghìn biên chế được cắt giảm, nhưng quan trọng hơn là hình thành một cấu trúc công mới, gọn nhẹ và hiệu quả hơn trong quản trị.

Cùng thời điểm đó, trong vòng một năm, Bộ Chính trị đã ban hành bốn nghị quyết chiến lược, được gọi là “bộ tứ trụ cột” cho chặng đường phát triển mới. Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, lần đầu tiên đặt khoa học ngang tầm trụ cột phát triển. Nghị quyết 59 về hội nhập kinh tế quốc tế khẳng định hội nhập là động lực then chốt để Việt Nam kết nối sâu với kinh tế và văn minh nhân loại. Nghị quyết 66 về cải cách thể chế và pháp quyền được coi là bước chuyển lớn, vừa tháo gỡ rào cản, vừa tăng cường vai trò lãnh đạo và kiểm soát của Đảng trong xây dựng pháp luật. Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân khẳng định khu vực này là động lực quan trọng nhất, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp tư nhân, đóng góp hơn một nửa GDP và tạo việc làm cho phần lớn lao động.

Không dừng ở chính sách, hạ tầng chiến lược cũng được đặt ưu tiên. Hàng loạt dự án lớn khởi động: đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, nhà máy điện hạt nhân.

Trong một ngày, cả nước đồng loạt khánh thành và khởi công 250 công trình lớn, tổng vốn đầu tư lên tới 1,3 triệu tỷ đồng. Quy mô này cho thấy quyết tâm huy động nguồn lực cho phát triển.