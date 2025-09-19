Đột nhiên được chú ý, chiếc đồng hồ tiền tỷ Classic Butterfly Diamond có gì đặc biệt?

Câu chuyện “tổng tài” sai người hành hung nhân viên quán cà phê chỉ vì bị nhắc nhở không hút thuốc vẫn đang gây bão trên mạng xã hội. Giữa lúc đó, hình ảnh chiếc đồng hồ Classic Butterfly Diamond trên tay người phụ nữ bất ngờ trở thành tâm điểm, được chia sẻ rầm rộ sau đoạn clip ghi lại cảnh “tổng tài” đến quán xin lỗi.

Graff là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu về trang sức và đồng hồ cao cấp. Classic Butterfly Diamond là một trong những mẫu đồng hồ xa xỉ thuộc bộ sưu tập Butterfly lâu đời của Graff.

Chiếc đồng hồ Classic Butterfly Diamond được chế tác thủ công tại Geneva, Thụy Sĩ - trung tâm chế tác đồng hồ xa xỉ của thế giới. Vỏ đồng hồ làm bằng vàng trắng và được nạm kín kim cương, thể hiện sự tinh xảo trong từng chi tiết. Dây đeo satin màu đen không chỉ mang lại cảm giác mềm mại, sang trọng khi đeo mà còn làm nổi bật vẻ lấp lánh của mặt đồng hồ.

Một chi tiết tinh tế khác là mặt sau của đồng hồ cũng được khắc họa tiết đàn bướm, cho thấy sự tỉ mỉ và tâm huyết của những người thợ thủ công Graff. Bộ máy quartz Thụy Sĩ bên trong đảm bảo độ chính xác và tin cậy, phù hợp với một chiếc đồng hồ đeo tay trang sức.