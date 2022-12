Đốt lửa sưởi ấm cho trâu, 'hoá tro' luôn căn nhà sàn

Ngày 16/12, ông Quang Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Mường Nọc, (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) xác nhận với Dân Trí cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ cháy khiến ngôi nhà sàn và nhà bếp của một hộ dân bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo đó, vào khoảng 10h ngày 15/12, ngôi nhà sàn của gia đình ông Lô Thái Dân (SN 1951, trú tại bản Ná Phày, xã Mường Nọc) bỗng dưng bốc cháy. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, mọi người trong gia đình ông Dân đều đi vắng.

Phát hiện đám cháy, người dân trong khu vực đã lập tức đến hiện trường tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, ngôi nhà sàn có nhiều vật dụng dễ bắt cháy nên ngọn lửa lớn bao trùm quá lớn, không thể khống chế được.