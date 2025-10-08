Đột kích xới bạc 'khủng' ở Phú Thọ, cảnh sát kêu gọi Nguyễn Văn Thiết đầu thú

Ngày 10/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Yên Lạc.

Trước đó, vào ngày 8/8, lực lượng công an đã bất ngờ đột kích nhà của Nguyễn Văn Thiết (41 tuổi), bắt quả tang 19 người đang sát phạt nhau. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 220 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan.