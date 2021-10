Đột kích ‘tiệc’ ma tuý với gần 30 nam nữ bay lắc trong nhà hàng sang trọng

Qua công tác nắm bắt địa bàn và từ nguồn tin quần chúng, lúc 1 giờ 30 ngày 29-10, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) và Công an P.Xuân Phú (TP.Huế) kiểm tra hành chính nhà hàng K&K (nhà hàng sang trọng, ở số 51 Lê Viết Lượng, P.Xuân Phú, TP.Huế) do bà Nguyễn Thị Như Ý (SN 1994; ngụ xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) làm chủ.

Nhà hàng K&K (51 Lê Viết Lượng, P.Xuân Phú, TP.Huế, Thừa Thiên Huế) do bà Nguyễn Thị Như Ý (SN 1994) làm chủ.