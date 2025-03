Đột kích sòng bạc do người Trung Quốc cầm đầu, thu tang vật trị giá 720 tỷ

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc có yếu tố nước ngoài do người Trung Quốc cầm đầu.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 6/3, lực lượng chức năng đột kích tại câu lạc bộ thể thao cơ sở Bridge và Poker Khải Hoàng (trụ sở tại tầng 2, khách sạn Royal Lào Cai thuộc tổ 7, phường Duyên Hải, TP Lào Cai) do Khương Lỗi (SN 1995) và Lưu Kiến Cơ (SN 1975, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu, cấu kết với nhóm người Việt Nam thực hiện.