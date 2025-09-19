Thủ môn người Ý Gianluigi Donnarumma đã tiết lộ về vụ chuyển nhượng mùa hè của mình sang Manchester City và chia sẻ tại sao anh không quan tâm MU. Nhà vô địch Euro 2020 Donnarumma tiết lộ lý do từ chối gia nhập MU vì 1 điều duy nhất.

Theo đó, Gianluigi Donnarumma khẳng định Manchester City là "lựa chọn duy nhất" của anh bất chấp sự quan tâm từ Manchester United trong mùa hè này. Thủ môn người Ý đã chuyển đến sân vận động Etihad từ Paris Saint-Germain (PSG) vào cuối kỳ chuyển nhượng.

Man City đã chi khoảng 26 triệu bảng Anh để có được chữ ký của Donnarumma, người được đưa về để thay thế Ederson, sau khi cầu thủ môn người Brazil này chuyển sang Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ. Đối thủ của Man City là MU cũng được cho là quan tâm đến Donnarumma khi họ tìm kiếm một phương án thay thế Andre Onana, người cuối cùng cũng đã chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ.