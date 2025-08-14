Donnarumma gây chiến với PSG: Tiền bạc và cuộc chiến pháp lý

Người đại diện của Gianluigi Donnarumma đã cáo buộc Paris Saint-Germain (PSG) "không hề tôn trọng" thủ môn người Ý này khi mối quan hệ giữa Donnarumma và đội bóng khổng lồ của Pháp đang xấu đi. Donnarumma gây chiến với PSG trong cuộc chiến pháp lý và tiền bạc.

Thủ môn 26 tuổi người Ý Donnarumma đã bị loại khỏi trận Siêu cúp UEFA mà PSG đánh bại Tottenham trong loạt sút luân lưu vào sáng nay 14-8 và có vẻ như sẽ ra đi, khi một loạt CLB Ngoại hạng Anh quan tâm đến việc ký hợp đồng với anh.

Donnarumma đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch Champions League hồi tháng Năm của PSG. Tuy nhiên, các báo cáo từ truyền thông Pháp cho biết Donnarumma đã bị loại khỏi buổi tập sau khi ban lãnh đạo PSG thông báo rằng Lucas Chevalier, tân binh trị giá 48 triệu bảng từ Lille, sẽ là thủ môn số 1 mới của họ.

Người đại diện cho Donnarumma là Enzo Raiola, em họ của cố người đại diện danh tiếng Mino Raiola. Mino Raiola, qua đời ở tuổi 54 vào năm 2022, từng là người đại diện cho một số cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, bao gồm Erling Haaland, Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic. Raiola từng có những cuộc đụng độ với những người như Sir Alex Ferguson và Pep Guardiola trong sự nghiệp của mình.