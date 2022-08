Đồng USD vụt tăng mạnh, cả thế giới biến động

USD tăng, tiền tệ thế giới giảm mạnh

Trong phiên giao dịch đêm 22/8, đồng Euro có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 1 USD trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại nền kinh tế lớn nhất EU là Đức rơi vào suy thoái. Giá khí đột tự nhiên tăng vọt sau khi Gazprom của Nga tuyên bố dừng cung cấp khí đốt qua tuyến đường ống chính Nord Stream 1 trong vòng 3 ngày.

Trong khi đó, thị trường đánh cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất. Tín hiệu có thể được chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra tại hội nghị thường niên Jackson Hole từ 25-27/8 tới.

Như vậy, tính từ đầu năm, đồng Euro đã giảm khoảng 12% và hiện ở vùng thấp nhất trong 20 năm qua. Yen Nhật giảm khoảng 14% so với đồng bạc xanh. Còn so với rổ các đồng tiền chủ chốt, USD đã tăng trên 13%.

Đồng USD tăng mạnh so với rổ tiền tệ trong vòng năm qua.

Sau khi giảm mạnh, đồng Euro và Yen Nhật được dự báo sẽ đi ngang so với USD trong vài tháng tới. Tuy nhiên, Nhân dân tệ của Trung Quốc có thể giảm tiếp so với USD do Trung Quốc đối mặt với nguy cơ suy giảm kinh tế đột ngột vì Covid.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng 7 chỉ tăng 3,8% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 3,9% trong tháng 6 và mức dự báo 4,6%. Tăng trưởng doanh số bán lẻ cũng suy yếu với mức tăng chỉ đạt 2,7%, thấp hơn mức dự báo 5%.