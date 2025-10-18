Dòng trạng thái mới nhất đăng vào lúc nửa đêm trên trang Facebook của Ngân 98 sau khi bị bắt

Hơn 12 giờ ngày 18-10, Fanpage Facebook DJ Ngân 98 có 2,7 triệu người theo dõi bất ngờ tiếp tục đăng tải bài viết mới.

Fanpage này thuộc về Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98) - người vừa bị Công an TP HCM khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 13-10 vì đã có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Bài viết mang nội dung đầy cảm xúc, chỉ trong vòng nửa giờ đã thu hút hơn 15.000 lượt tương tác. Nhiều người cho rằng đây là những lời tâm sự của một người đàn ông gửi đến Ngân 98.

"Điên loạn, tan nát là tên của nổi nhớ này, nhất là khi anh cố gắng ngủ. Nó liên tục làm anh giật mình mỗi khi vừa chợp mắt, khiến cho anh chỉ muốn kết thúc tất cả để giải thoát mình khỏi sự trống rỗng này.

“Anh Quang là người thân duy nhất của em” câu nói của em quá tàn nhẫn, luôn ám ảnh anh trong hoàn cảnh này.