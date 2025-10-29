Dòng tộc ở Quảng Trị gìn giữ hơn 100 năm sắc phong của vua Khải Định

Trải qua hơn 100 năm, nhiều thế hệ con cháu của dòng họ Nguyễn Văn đến nay vẫn truyền nhau gìn giữ bản sắc phong của vua Khải Định vào năm 1924 cho cụ tổ của dòng họ là Đại lang Tôn thần Nguyễn Văn Mưu.

Gìn giữ như "báu vật"﻿

Theo ông Nguyễn Văn Chiến (71 tuổi, nguyên giảng viên Trường Đại học Quảng Bình) – hậu duệ đời thứ 6 của dòng họ, bản sắc phong được vua Khải Định ban cho vị Đại lang Tôn thần Nguyễn Văn Mưu đúng vào đúng dịp "tứ tuần đại khánh" (tức dịp sinh nhật 40 tuổi). Đây là một trong những sắc phong cao quý nhất trong hệ thống phong thần của triều Nguyễn thời bấy giờ.

Ông Nguyễn Văn Chiến và chị Nguyễn Thị Lệ Thanh cầm trên tay bản sắc phong của vua Khải Định ban chiếu cho cụ tổ Nguyễn Văn Mưu. Ảnh: B.THIÊN

“Đây là bản sắc phong độc bản. Con cháu dòng họ Nguyễn Văn luôn ý thức được giá trị lịch sử của bản sắc phong là rất lớn nên hơn 100 năm nay, chúng tôi đã nỗ lực truyền nhau gìn giữ báu vật này dù rất khó khăn, nhất là qua các thời kỳ cải cách phong kiến, chiến tranh, mưa lũ”, ông Chiến chia sẻ.

Cũng theo ông Chiến, với giá trị hiện vật hơn một thế kỷ, bản sắc phong thần Nguyễn Văn Mưu không chỉ là tài liệu giàu tính khoa học, lịch sử, văn hóa và mỹ thuật, mà còn là hiện vật linh thiêng trong đời sống tâm linh, là niềm tự hào to lớn của cộng đồng dân cư và dòng họ Nguyễn Văn tại xã Bắc Trạch. Nó là tài liệu quý giá để tìm hiểu, xác định về nguồn gốc vùng đất trong thời kỳ đầu khai khẩn và lập làng.