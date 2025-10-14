Dòng tiền 'khủng' khuấy động thị trường, VN-Index áp sát 1.800 điểm

Mở cửa phiên giao dịch ngày 14/10, thị trường chứng khoán tiếp tục bùng nổ. Chỉ số VN-Index tăng gần 20 điểm, nối dài chuỗi ngày lập đỉnh lịch sử.

Tính đến 9h30 ngày 14/10, VN-Index tăng gần 25 điểm (+1,4%) lên 1.790 điểm. VN30 tăng 40 điểm (+2%) lên 2.051 điểm. Thanh khoản cải thiện rõ rệt khi dòng tiền trong nước quay trở lại, dù khối ngoại vẫn duy trì chuỗi bán ròng.

Như vậy, sau khi lần đầu tiên trong lịch sử chỉ số VN30 vượt ngưỡng 2.000 điểm - lên mức kỷ lục 2.012 điểm vào ngày 13/10 - chỉ số này tiếp tục bứt phá, thể hiện sức mạnh của các cổ phiếu trụ cột trong bối cảnh FTSE Russell vừa công bố nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực trong năm sau.

Nhiều cổ phiếu tăng mạnh. Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup (do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập) tiếp tục tăng trần, thêm 14.300 đồng lên 219.700 đồng/cp, bỏ xa ngưỡng 200.000 đồng/cp vừa chinh phục gần đây.