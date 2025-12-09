Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị 'chặt chém' 2,5 triệu đồng/cuốc xe

Tại nhà riêng, người này thừa nhận toàn bộ hành vi, cam kết hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt. Trước sự chứng kiến của gia đình bà Ly và chính quyền địa phương, tài xế đã buộc phải viết biên bản sự việc để làm căn cứ xử lý.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Ly xác nhận: “Tôi cùng gia đình đã đưa anh ta đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Gia đình tôi không có ý định kiện cáo, chỉ mong anh ấy trả lại tiền. Nhưng hành vi như vậy thì phải được làm rõ, nên chúng tôi mới đưa đến công an”.