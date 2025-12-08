Động thái mới của chồng Bích Tuyền khi muốn giảm rủi ro trong vụ kiện với Đàm Vĩnh Hưng

Điều này khiến vụ kiện mặc nhiên thuộc thẩm quyền xét xử của tòa tiểu bang. Tuy nhiên, trong văn bản mới nộp, ông Williams lại đưa ra thông tin khác: Nơi cư trú lâu dài của ông thực chất là tại Christian County, bang Missouri.

Nếu tòa liên bang chấp nhận, vụ kiện sẽ được coi là tranh chấp giữa công dân bang Missouri và công dân Việt Nam, đủ điều kiện để xét xử tại cấp liên bang.

Về mặt thủ tục, phía Đàm Vĩnh Hưng vẫn có quyền nộp đơn phản đối, yêu cầu tòa liên bang trả lại hồ sơ cho tòa tiểu bang. Ngoài ra, thẩm phán liên bang cũng có quyền tự xem xét và bác bỏ nếu thấy điều kiện “Diversity Jurisdiction” không đáp ứng. Quá trình này có thể kéo dài, phụ thuộc vào việc tòa xác minh yếu tố nơi cư trú và giá trị tranh chấp.

Trước đó, vào tháng 2 và tháng 3.2025, ông Williams từng đề nghị tòa liên bang khu vực trung phần California lấy lời khai của Đàm Vĩnh Hưng liên quan một vụ kiện khác mà ông dự kiến khởi kiện ở nước ngoài, dù nam ca sĩ không phải bị đơn. Điều này cho thấy mối quan hệ pháp lý giữa hai bên đã căng thẳng từ trước.