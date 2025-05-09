Động thái gây chú ý phía Sao nhập ngũ sau khi Độ Mixi lộ hình ảnh hút chất cấm ở quán bar

Hơn 1 ngày trở lại đây, hình ảnh Độ Mixi hút shisha khi anh cùng cầu thủ nổi tiếng Gerard Pique người Tây Ban Nha và một số người bạn đi chơi tại một quán bar ở Hà Nội nhận chú ý lớn.

Ngay khi hình ảnh lan truyền, netizen để lại bình luận trái chiều. Bởi Độ Mixi là một gương mặt nổi tiếng, sở hữu nhiều tài khoản mạng xã hội có cả triệu theo dõi, hơn nữa phần lớn người yêu mến anh đều là các bạn trẻ nên hình ảnh trên được đánh giá là không chuẩn mực.

Thậm chí nhiều người còn tràn vào fanpage của chương trình Sao Nhập Ngũ - nơi Độ Mixi đang tham gia ghi hình chương trình với vai trò đội trưởng để nhắc về ồn ào nói trên.