Động thái gây chú ý phía Sao nhập ngũ sau khi Độ Mixi lộ hình ảnh hút chất cấm ở quán bar

Hơn 1 ngày trở lại đây, hình ảnh Độ Mixi hút shisha khi anh cùng cầu thủ nổi tiếng Gerard Pique người Tây Ban Nha và một số người bạn đi chơi tại một quán bar ở Hà Nội nhận chú ý lớn.
Ngay khi hình ảnh lan truyền, netizen để lại bình luận trái chiều. Bởi Độ Mixi là một gương mặt nổi tiếng, sở hữu nhiều tài khoản mạng xã hội có cả triệu theo dõi, hơn nữa phần lớn người yêu mến anh đều là các bạn trẻ nên hình ảnh trên được đánh giá là không chuẩn mực.
Thậm chí nhiều người còn tràn vào fanpage của chương trình Sao Nhập Ngũ - nơi Độ Mixi đang tham gia ghi hình chương trình với vai trò đội trưởng để nhắc về ồn ào nói trên.
Trong một diễn biến mới đây, nhiều netizen phát hiện fanpage Sao Nhập Ngũ đã âm thầm xóa một bức ảnh chụp riêng về nam streamer, được page đăng tải cách đây ít ngày. Nhiều người cho rằng hành động này nhằm giảm sự tấn công của dư luận.
Tuy nhiên, ảnh chụp chung của anh cùng các thành viên trong đội hay các clip có mặt của "tộc trưởng" vẫn được chương trình giữ nguyên.
Về phía Độ Mixi, ngay khi xảy ra ồn ào, trong một livestream diễn ra hôm qua, anh khẳng định người trong video đang lan truyền chính là mình và tiết lộ thêm bản thân không hề biết shisha bị liệt vào danh sách cấm.
Anh cho hay: "Khi tôi vào đó bình shisha được đưa ra, anh em cứ thế hút. Mặt tôi thì không lạ nữa. Tôi không có chút gì gọi là hút trộm để đánh đổi sự nghiệp. Tôi không phải chỉ hút một chút, mà còn tận hưởng, hồn nhiên lắc lư theo nhạc".
Nhận thức ra đây là việc làm sai trái, sau đó anh tiếp lời: "Tôi muốn gửi một lời xin lỗi đến những người hôm nay đã phải thất vọng khi đọc tin bài. Tôi cũng thất vọng về bản thân mình khi mắc phải lỗi sơ đẳng. Tôi cũng xin lỗi đến rất nhiều người mà tôi làm ảnh hưởng".
Độ Mixi không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng game Việt. Anh tên thật Phùng Thanh Độ (SN 1989, người dân tộc Tày ở Cao Bằng), nằm trong bộ tứ streamer cực nổi tiếng cùng Pewpew, Xemesis và Viruss.
Mỗi clip của anh đều thu hút được lượng tương tác lớn. Ngoài chơi game, Độ Mixi còn tâm sự từ chuyện nhà ra ngõ, đôi khi anh còn có những lời khuyên bổ ích, tạo cho mọi người cảm giác gần gũi, thân thuộc.
Thời gian qua, anh cũng gây chú ý khi là một trong những gương mặt uy tín tại các hoạt động thiện nguyện.