Động thái gây chú ý của hot girl Diệp Phương Linh khi bị bóc 'cắm sừng' bạn trai, hẹn hò rapper nổi tiếng

Khoảng 1 ngày trở lại đây, các thông tin liên quan đến hot girl có tên Diệp Phương Linh bị bạn trai tên T. "bóc phốt" sống không chung thủy, qua lại với một nam rapper nổi tiếng trong khi đã có bạn trai -trở thành tâm điểm tranh cãi.

Giữa ồn ào bủa vây, việc đầu tiên Diệp Phương Linh làm là khóa bình luận công khai trên tài khoản Instagram. Hiện số lượng người theo dõi hot girl cũng tăng lên đáng kể từ 116 nghìn follower lên gần 130 nghìn người.

Phương Linh phản pháo khi bị bạn trai cũ tố không chung thủy.

Trong diễn biến mới nhất, cô gái trẻ còn lên tiếng "tố ngược" bạn trai cũ tên T., là người sống không chung thủy, từng "ngoại tình" 2 lần khiến cô mất niềm tin.