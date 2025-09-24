Động thái gây chú ý của hot girl Diệp Phương Linh khi bị bóc 'cắm sừng' bạn trai, hẹn hò rapper nổi tiếng

24/09/2025 08:37

Hành động này giúp Phương Linh bảo vệ bản thân khi "sóng gió" dồn dập tới.

Khoảng 1 ngày trở lại đây, các thông tin liên quan đến hot girl có tên Diệp Phương Linh bị bạn trai tên T. "bóc phốt" sống không chung thủy, qua lại với một nam rapper nổi tiếng trong khi đã có bạn trai -trở thành tâm điểm tranh cãi.

Giữa ồn ào bủa vây, việc đầu tiên Diệp Phương Linh làm là khóa bình luận công khai trên tài khoản Instagram. Hiện số lượng người theo dõi hot girl cũng tăng lên đáng kể từ 116 nghìn follower lên gần 130 nghìn người.

Động thái gây chú ý của hot girl Diệp Phương Linh khi bóc cắm sừng bạn trai hẹn hò rapper nổi tiếng
Phương Linh phản pháo khi bị bạn trai cũ tố không chung thủy.

Trong diễn biến mới nhất, cô gái trẻ còn lên tiếng "tố ngược" bạn trai cũ tên T., là người sống không chung thủy, từng "ngoại tình" 2 lần khiến cô mất niềm tin.

Về lời tố Phương Linh qua lại thân mật với rapper N., trong thời gian yêu đương với T., cô gái trẻ phủ nhận đây là tin đồn vô căn cứ. 

9X cho hay từng đi ăn với N. nhưng lần ăn uống đó, T. cũng biết chuyện và nội dung buổi gặp gỡ chỉ liên quan đến công việc. Thế nhưng sau đó T., bất ngờ quay sang bóc phốt bạn gái và nam rapper nói trên.

Động thái gây chú ý của hot girl Diệp Phương Linh khi bóc cắm sừng bạn trai hẹn hò rapper nổi tiếng
Linh giải thích về mối quan hệ của mình và rapper N.

Hot girl khẳng định: "Để trả lời về những liên quan về N., Linh muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến N. vì mình đã gây hiểu lầm về tình trạng mối quan hệ cá nhân. Thực tế, buổi gặp gỡ ngày hôm đó chỉ để tạo mối quan hệ về công việc. Một lần nữa, mình xin lỗi vì đã gây phiền hà và gây hoang mang những người liên quan về phía N., những người mến mộ và khán giả của N.". 

"Bị vu khống quá nhiều, mình quyết định chia tay nhưng T. không đồng ý. Để đạt được mục đích quay lại, T. đã nhiều lần qua nhà đe dọa tung hình ảnh nhạy cảm của mình, thậm chí phải đi khách sạn để giải quyết vấn đề, nếu không sẽ phốt và công kích mình”, cô gái trẻ nói tiếp.

Về phía rapper N., anh chưa có bất cứ phản hồi nào về tin đồn bủa vây.

Động thái gây chú ý của hot girl Diệp Phương Linh khi bóc cắm sừng bạn trai hẹn hò rapper nổi tiếng
Phương Linh khẳng định mối quan hệ của mình và rapper N. hoàn toàn trong sáng.

Rạng sáng 23/9, tài khoản bright... (tên thật là T.). đứng ra tố bạn gái tên Diệp Phương Linh dù đang có người yêu vẫn công khai tán tỉnh một rapper có tiếng của làng giải trí Việt.

Người này cho biết, họ đã có 3 năm gắn bó. Nhưng khoảng nửa năm nay, khi Linh bắt đầu nổi tiếng, cô được nhiều người "để mắt", trong số đó có rapper N. Cả 2 nhiều lần đi ăn khuya, còn có những lời lẽ tán tỉnh vô cùng nhạy cảm.

"Cả hai hẹn nhau đi uống rượu đến khuya trong khi vẫn đang quen mình. Linh biết rõ nam ca sĩ không đàng hoàng nhưng vẫn lợi dụng để có thêm mối quan hệ trong công việc”, T. viết.

Động thái gây chú ý của hot girl Diệp Phương Linh khi bóc cắm sừng bạn trai hẹn hò rapper nổi tiếng
Phương Linh sở hữu body nóng bỏng.

Khi biết mối quan hệ đang bên bờ vực rạn nứt và bạn gái không chung thủy, sau đó T., đã bay từ Canada về Việt Nam với hy vọng hàn gắn. Nhưng sau này, anh phát hiện bạn gái vẫn tiếp tục qua lại với nam rapper kia nên cả 2 đã chia tay.

Ngay khi bài đăng xuất hiện đã nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Bởi thời gian qua, rapper N. cũng là gương mặt dính vô số scandal gây tranh cãi.

