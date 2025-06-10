Động thái gây chú ý của Hoa hậu Yến Nhi giữa ồn ào lộ clip văng tục

Hoa hậu Yến Nhi đang có mặt ở Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế - Miss Grand International 2025.

Sau những ngay đầu nhập cuộc mờ nhạt, Yến Nhi liên tục gây tranh cãi vì năng lực lẫn thái độ.

Khuya 4/10 và rạng sáng 5/10, dân mạng xôn xao khi Yến Nhi bị lọt tiếng trong livestream của bạn cùng phòng. Cô có nhiều phát ngôn được cho là không phù hợp, thậm chí văng tục.

Trong cuộc nói chuyện điện thoại với người quen, đại diện Việt Nam cho biết: "Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm con m* gì cũng bị chửi hết. Em nói em không sao, em vừa lên bài. Giờ tụi nó muốn làm gì thì làm... Đã nói từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là tụi nó lại cắt ra và chửi". Sau đó, cô tiếp tục than thở và trách móc: "Bà ấy có đầu tư con m* gì đâu. Em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc em không livestream nữa... Cố gắng ở vòng phỏng vấn kín để tụi nó quay xe...".