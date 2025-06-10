Động thái gây chú ý của Hoa hậu Yến Nhi giữa ồn ào lộ clip văng tục

Hoa hậu Yến Nhi đang có mặt ở Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế - Miss Grand International 2025.
Sau những ngay đầu nhập cuộc mờ nhạt, Yến Nhi liên tục gây tranh cãi vì năng lực lẫn thái độ.
Khuya 4/10 và rạng sáng 5/10, dân mạng xôn xao khi Yến Nhi bị lọt tiếng trong livestream của bạn cùng phòng. Cô có nhiều phát ngôn được cho là không phù hợp, thậm chí văng tục.
Trong cuộc nói chuyện điện thoại với người quen, đại diện Việt Nam cho biết: "Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm con m* gì cũng bị chửi hết. Em nói em không sao, em vừa lên bài. Giờ tụi nó muốn làm gì thì làm... Đã nói từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là tụi nó lại cắt ra và chửi". Sau đó, cô tiếp tục than thở và trách móc: "Bà ấy có đầu tư con m* gì đâu. Em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc em không livestream nữa... Cố gắng ở vòng phỏng vấn kín để tụi nó quay xe...".
Những phát ngôn chưa phù hợp của Yến Nhi gây sốc cho đại bộ phận cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng với thái độ ứng xử của người đẹp, nhất là khi cô mới đăng quang và đang đại diện Việt Nam tại một cuộc thi quốc tế.
Giữa bão chỉ trích, mới đây, Hoa hậu Yến Nhi có động thái mới trên trang cá nhân. Theo đó, cô không đề cập gì đến ồn ào mà chỉ đăng tải những hình ảnh liên quan đến trang phục chọn diện tại Miss Grand International.
Bên cạnh đó, trong các hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi, Yến Nhi vẫn xuất hiện với thần sắc khá rạng rỡ, tươi tắn. Người đẹp tự tin khoe dáng trong đầm dạ hội cắt xẻ táo bạo. Điều này cho thấy những tranh cãi trên mạng không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng người đẹp cũng như sự thể hiện tại Miss Grand.
Hiện, công ty quản lý Sen Vàng vẫn chưa phản hồi về những phát biểu đang bị chỉ trích của Yến Nhi tại cuộc thi Miss Grand International.
Trước đó, Yến Nhi gây xôn xao khi có buổi trò chuyện đầy bất ổn cùng ngài Nawat và đương kim Miss Grand International 2024. Người đẹp lộ trình Tiếng Anh dở tệ, liên tục ấp úng, không thể đưa ra câu trả lời đúng trọng tâm dù đều nhận được những câu hỏi tiếng Anh cực kỳ cơ bản.
Đến tối 4/10, đại diện Việt Nam phải đăng tải lời xin lỗi khán giả trên trang cá nhân về màn thể hiện yếu kém của bản thân.
"Trong khoảnh khắc vội vã, tôi đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng. Bản thân tôi cảm thấy rất buồn vì điều đó. Tôi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và vẫn dành cho tôi sự quan tâm, động viên trong suốt thời gian qua", cô viết.
Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk. Yến Nhi cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi chỉ có khoảng 10 ngày để lên đường thi quốc tế khiến nhiều khán giả lo lắng cô không có sự chuẩn bị kỹ càng để tỏa sáng ở cuộc thi.