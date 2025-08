Động thái của doanh nghiệp Việt khi Mỹ chính thức áp thuế đối ứng

Theo ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội dệt may Việt Nam, hiện đối thủ lớn tại thị trường Mỹ là Trung Quốc và Ấn Độ bị áp mức thuế cao hơn do đó tạo điều kiện cho các nước còn lại có thể có ưu thế hơn. Trong khi đó, Việt Nam và Bangladesh đều đạt thỏa thuận với Mỹ giảm thuế đối ứng xuống 20% nên mức độ cạnh tranh giữa hai quốc gia sẽ gay gắt hơn.

"Bangladesh có lợi thế về chi phí sản xuất đến từ nhân công giá rẻ và phần nào tự chủ được nguồn cung vải đầu vào cho sản xuất may mặc. Tuy nhiên, do cơ cấu hàng dệt may xuất khẩu vào Mỹ của Việt Nam tương đồng với Trung Quốc nên Việt Nam có lợi thế hơn Bangladesh trong việc bù đắp nguồn cung may mặc", ông Cẩm cho hay.

Chờ tiếp tục đàm phán, tìm thị trường mới

Xuất khẩu điều sang Mỹ năm ngoái đạt hơn 1 tỷ USD nên dự báo sẽ có những tác động đáng kể.

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu số 1 của hạt điều Việt Nam, chiếm khoảng 25-27% tổng kim ngạch. Trước đây, mặt hàng này xuất khẩu sang Mỹ được áp thuế với mức ưu đãi 0%. Vì thế, khi bị áp mức thuế cao hơn thì chắc chắn sẽ khiến giá hàng hóa tăng lên, gây khó khăn cho việc cạnh tranh khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ.