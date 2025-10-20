‏Đông Tây Land - Đại lý chiến lược siêu đô thị lấn biển Vinhomes Cần Giờ

‏Song hành với đó là chuỗi sự kiện như: lễ hội văn hóa - nghệ thuật - du lịch quy mô lớn, thi đấu giải golf, đua thuyền, thể thao quốc tế, các show nghệ thuật đỉnh cao… mang đến không khí lễ hội suốt 365 ngày trong năm.‏

‏Nhà hát Sóng Xanh lớn nhất Đông Nam Á, 2 sân golf 18 lỗ được thiết kế bởi những tên tuổi “huyền thoại” thế giới là Tiger Wood và Robert Trent Jones, biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới hơn 800ha, tổ hợp vui giải trí - du lịch 122ha, cảng du thuyền Landmark Harbour…‏

‏Tại Vinhomes Green Paradise, chủ đầu tư xây dựng một thiên đường du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng ngay tại TP.HCM với loạt “kỳ quan đô thị” lần đầu tiên xuất hiện:‏

‏Siêu đô thị “hưu trí” đầu tiên tại Việt Nam‏

‏Vinhomes Green Paradise cách trung tâm tài chính quốc tế và sân bay quốc tế Long Thành chưa đầy 30 phút di chuyển. Dự án sở hữu địa thế độc đáo: trước mặt là biển Đông, sau lưng là khu dự trữ sinh quyển thế giới hơn 75.000ha được UNESCO công nhận - là “lá phổi xanh” của TP.HCM.‏

‏Mới đây, chủ đầu tư vừa giới thiệu dự án thành phần của siêu đô thị lấn biển Cần Giờ - Vin New Horizon. Đây là mô hình đô thị hưu trí cao cấp với các điểm nhấn như: Học viện Minh Triết - đại học mở dành riêng cho người cao tuổi, bệnh viện dưỡng lão 5 sao, trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, khách sạn an dưỡng, công viên dưỡng sinh… hứa hẹn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu lưu trú ngắn hạn đến an dưỡng dài hạn dành cho cư dân hưu trí.‏

‏Dự án có mật độ xây dựng khoảng 16%, phần lớn diện tích ưu tiên cho cây xanh và mặt nước

‏Đây cũng là đô thị ESG++ Xanh - Thông minh - Sinh thái & Tái sinh‏‏ ‏‏đầu tiên tại Việt Nam, vừa phát triển kinh tế du lịch biển cao cấp, vừa bảo tồn thiên nhiên, vừa thích ứng dài hạn với biến đổi khí hậu. Mục tiêu dự án trở thành biểu tượng toàn cầu về đô thị nghỉ dưỡng ESG++ (Global Flagship ESG++ City).‏

‏Điểm nhấn nổi bật là giao thông xanh với hệ thống đường sắt tốc độ cao 350km/giờ (chạy bằng điện) ngay cổng dự án kết nối trực tiếp đến trung tâm TP. HCM chỉ 12 phút di chuyển; sử dụng 100% phương tiện nội khu không phát thải như ô tô điện, xe đạp điện, xe máy điện, bus điện, cano điện, xe trạm,...‏