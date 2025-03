Đồng sáng lập Apple chỉ trích cách tiếp cận ‘búa tạ’ của bộ DOGE

Ông Wozniak sở hữu một vài xe Tesla nhưng không thích cách thay đổi của những chiếc xe điện này theo thời gian. Ông đánh giá mỗi bước thay đổi “ngày càng tệ hơn” và giao diện người dùng hiện tại thực sự “khốn khổ”.

Ông cho biết “giao diện người dùng là điều quan trọng nhất thế giới với tôi, còn Tesla là tệ nhất thế giới về điều này”.

Ông cũng không thích tính năng hỗ trợ tài xế Auto Pilot hoặc Full Self Driving của Tesla do lo ngại về an toàn của hệ thống.

(Theo CNBC)