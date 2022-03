Đồng rúp mạnh lên sau tuyên bố sốc của ông Putin

Đồng rúp đã tăng mạnh so với đồng USD và đồng euro sau tuyên bố bán khí đốt bằng đồng rúp cho các quốc gia "không thân thiện" của ông Putin (Ảnh: Reuters).

Mặc dù, đồng rúp so với đồng USD đã giảm xuống dưới 100 rúp đổi 1 USD, song vẫn giảm hơn 22% trong năm nay do Nga phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt trên toàn cầu do cuộc xung đột tại Ukraine.

So với đồng euro, đồng rúp tại Moscow hôm qua cũng tăng 6% ở mức 108 rúp đổi 1 euro.