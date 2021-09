Đông Nhi xuất hiện trong 'Squid Game', hát hẳn 2 bài mới chịu!

Cụ thể, đoạn clip Đông Nhi bất ngờ được mời sang Hàn để biểu diễn trong phim Squid Game đang được chú ý mạnh mẽ.

Đông Nhi được "bé" búp bê khổng lồ trong bộ phim giới thiệu trình diễn hai ca khúc là Trách Ai Bây Giờ và Xin Lỗi Anh Quá Phiền. "Khán giả" là những người tham gia vào trò chơi có phần hơi tò mò về Đông Nhi.

Đông Nhi xuất hiện trong một phân cảnh phim Squid Game?

Và sau màn giới thiệu, Đông Nhi xuất hiện với trang phục trình diễn màu trắng rất chỉn chu. Nữ ca sĩ đã thể hiện rất nhiệt tình hai ca khúc đã được giới thiệu với bối cảnh sân chơi của Squid Game.