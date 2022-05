Đông Nhi 'sểnh 1 ly, đi 1 dặm' khi đối mặt liên hoàn PHỐT từ fan

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một khán giả nữ giới thiệu với mọi người xung quanh những việc cần làm trong buổi ghi hình là mặc áo FC (fan club) và cổ vũ cho team Đông Nhi. Người này cũng nhấn mạnh nếu không làm theo hướng dẫn và bị nhắc nhở nhiều lần, các khán giả sẽ bị mời ra khỏi trường quay.

"Hôm nay mình tham gia chương trình The Voice và chúng ta là team Đông Nhi. Mình sẽ phát áo FC cho một số bạn thay. Khi nhận áo, các bạn thay rồi đi vào, cuối giờ trả lại giúp mình. Mong mấy bạn hợp tác, khi mình hướng dẫn hoạt náo, ví dụ như vỗ tay hoặc gọi tên ca sĩ Đông Nhi, mấy bạn vui lòng làm theo mình".

Dưới clip nhiều bình luận từ cư dân mạng:

- Anti không đáng sợ, đáng sợ nhất là fan lâu năm chuyển sang anti

- Không gì đáng sợ hơn việc fan quay qua anti

- Fan Đông Nhi quay xe đang up clip từ từ rồi. Đáng sợ không phải là antifan mà là fan ruột quay lưng

- 10 năm làm fan thì tới lúc làm antifan thì show hết cho thiên hạ

- Tomorrow Pink Ruby sang chấn tâm lý

- Thời tới, bóc hết công suất cho mà xem

- Đông Nhi chuyến này tự hủy cực mạnh rồi, sợ nhất là fan chuyển sang làm anti