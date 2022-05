Đông Nhi nhắn fan: 'Chị sợ hãi khi phải đối diện với các bạn'

Cụ thể hơn người này cho hay, kênh YouTube FC Đông Nhi được lập ra vào ngày 4/9/2021 nhằm hỗ trợ nữ ca sĩ khi thường xuyên đăng tải fancam, tiết mục biểu diễn và là nơi để các fan cùng xem, giao lưu với nhau.

Khi người này xin phía công ty của Đông Nhi để tránh bị "dính gậy" bản quyền thì phía công ty 6th Sense đồng ý và thỏa thuận kênh này sẽ thuộc quyền sở hữu công ty.

Tuy nhiên mới đây người này đã lên tiếng tố việc công ty đã kick (chặn) anh ra khỏi quyền truy cập vào kênh YouTube cùng lời thông báo sẽ xóa kênh vì mang lại những điều bên lề không hay, không tích cực cùng một số vấn đề bản quyền.

Đáng nói, người này khẳng định kênh YouTube FC Đông Nhi thuộc quyền sở hữu của công ty 6th Sense nên lý do bản quyền là hoàn toàn vô lý. Bên cạnh đó, khi anh thắc mắc về lý do thì nhận được câu trả lời: "Vì kênh FC làm quá tốt mọi thứ nên kênh Official bị fan công kích".