Đông Nhi hát tiếng Anh, netizen yêu cầu vietsub nhanh còn kịp

Xuất hiện với trang phục năng động, giọng ca Bad Boy gây ấn tượng khi khoe giọng live ổn định. Có thể thấy, Đông Nhi đã có buổi tập luyện hết mình.

Tuy nhiên, dưới phần bình luận, cư dân mạng lại cho rằng Đông Nhi hát tiếng Anh khó nghe. Nhiều ý kiến còn đòi "vietsub" để nghe rõ nữ ca sĩ hát gì.

Không chỉ vậy, vẫn xuất hiện nhiều bình luận từ netizen "cà khịa" Đông Nhi về ồn ào tranh cãi với người hâm mộ trước đây.

Một số bình luận từ cư dân mạng: