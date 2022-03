Đông Nhi gây thất vọng tại show Đà Lạt, chuyện gì đây?

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể, thông qua livestream chính thức từ ekip tổ chức chương trình, Đông Nhi nhận về nhiều ý kiến cho rằng khả năng hát live của cô đã "thụt lùi, hụt hơi" sau khoảng thời gian dài giãn cách, không đi diễn nhiều.

Tình hình cũng không khá hơn với những tiết mục được fan quay lại và đăng lên MXH. Ngoại trừ fan, thì các khán giả trung lập không hài lòng với những màn trình diễn live lần này của Đông Nhi.