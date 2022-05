Đông Nhi bị cười nhạo 'hãy nhớ ơn Sơn Tùng', Wowy bênh chằm chặp

Tối 23/4, MV Đôi Mi Em Đang U Sầu - ca khúc mới nhất Đông Nhi kết hợp cùng rapper Wowy, dù mới ra mắt đã leo top 1 bảng xếp hạng iTune tại Việt Nam.

Trong vòng 24 tiếng, bài hát cũng cán đích top 1 ca khúc thịnh hành trên YouTube Việt Nam. Tuy nhiên thành tích của Đông Nhi nhanh chóng bị Sơn Tùng "đánh bật" khi anh tung MV There's No One At All vào ngày 28/4.



MV Đôi Mi Em Đang U Sầu là ca khúc mới nhất của nữ ca sĩ Đông Nhi kết hợp cùng rapper Wowy

Sau khi MV mới của Sơn Tùng M-TP "bay màu" khỏi YouTube vì nội dung chứa nhiều cảnh bạo lực và nhạy cảm, ngay lập tức MVcủa Đông Nhi lại leo trở lại top 1 cả hai mảng top trending và top music trending YouTube.