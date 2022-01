Dòng người từ TP.HCM về miền Tây ăn Tết kẹt cứng trên cao tốc

Theo ghi nhận, tại đoạn cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nối Quốc lộ 1 (đoạn tại ngã 3 An Thái Trung - huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) hàng ngàn ô tô xếp hàng dài, nối đuôi nhau, nhích từng chút một. Tình trạng kẹt xe kéo dài hàng giờ liền.

Ô tô xếp dài tại điểm cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào sáng 27 Tết. Ảnh: Anh Lâm

Theo lãnh đạo CSGT Tiền Giang, nguyên nhân do lưu lượng xe từ TP.HCM về miền Tây trong những ngày qua tăng cao. Ngoài ra, do điểm giao giữa nhánh rẽ từ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ra Quốc lộ 1 khá hẹp, khiến nút giao ngã 3 An Thái Trung xảy ra kẹt xe.