Đồng nghiệp báo chí phương Tây nói về 'Điệp viên hoàn hảo' Phạm Xuân Ẩn

Một số dấu hiệu từng cho thấy ông Phạm Xuân Ẩn có quá nhiều thông tin, khiến đồng nghiệp nghi ngờ. Tuy nhiên, phần lớn cho rằng nguồn tin của ông đến từ các mối quan hệ với CIA, không ai nghĩ ông liên quan đến hoạt động khác.

Biểu tượng hòa bình

Sự thật sau này được hé lộ: Phạm Xuân Ẩn không chỉ là một nhà báo. Trước, trong và cả sau thời gian làm việc cho TIME, ông là sĩ quan tình báo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Những tài liệu, thông tin mà ông thu thập cho TIME cũng được gửi về cho lực lượng mà Mỹ đang đối đầu.

Điều đáng nói là dù thân phận điệp viên bị lộ, nhiều đồng nghiệp cũ của ông Ẩn vẫn giữ tình cảm trân trọng dành cho ông. Câu chuyện của ông phức tạp và đầy nghịch lý. Ông bắt đầu hoạt động với Việt Minh từ những năm 1940, từng làm việc cho cả quân đội miền Nam và CIA, nhưng chưa bao giờ thay đổi lòng trung thành với phong trào kháng chiến. Ông từng sang Mỹ học báo chí trong những năm 1950 và thực tập tại tờ Sacramento Bee, trước khi trở về Việt Nam làm phóng viên cho các hãng truyền thông Mỹ. “Làm báo là một vỏ bọc tuyệt vời cho một điệp viên”, nhà văn Thomas Bass – tác giả cuốn The Spy Who Loved Us (2009) về ông Phạm Xuân Ẩn – nhận xét.

Sau chiến tranh, vợ con ông được đưa sang Mỹ nhưng nhanh chóng được gọi về. Lúc ấy, một số bạn bè Mỹ bắt đầu nghi ngờ. Đến những năm 1980, thân phận của ông được công khai. Ở Việt Nam, ông được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang. Theo ông Bass, ông Ẩn chưa bao giờ nói dối, và chính sự trung thực đó giúp ông giữ vững câu chuyện của mình cũng như sự tôn trọng từ các đồng nghiệp. Nhiều người từng làm cùng ông tại TIME vẫn gặp lại ông khi quay trở lại Việt Nam.

Cloud nói: "Ông ấy là một con người vĩ đại. Thật sự vĩ đại. Khi biết sự thật, tôi ngạc nhiên – nhưng không sốc".