Đồng Nai muốn trở thành cửa ngõ công nghệ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Ngày 8/10, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ khai mạc Ngày hội khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 (Techfest Đồng Nai 2025) với chủ đề “Đường băng sáng tạo - Đồng Nai cất cánh”.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tham qua gian hàng triễn lãm Techfest Đồng Nai 2025. Ảnh: H.A

Chuỗi hoạt động tại ngày hội bao gồm các hội thảo và khoảng 200 gian hàng triển lãm sản phẩm khoa học - công nghệ, OCOP, ứng dụng chuyển đổi số; hội thảo về chuyển giao công nghệ, ESG, kết nối doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà đầu tư; trải nghiệm robot, AI, IoT và thiết bị thông minh.