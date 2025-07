Đóng một phần đường cao tốc TPHCM – Long Thành trong 1 tháng

“Quá trình thi công khó tránh khỏi ùn tắc nên tài xế cần chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đồng thời theo dõi thông tin giao thông để cân nhắc lộ trình phù hợp", đại diện VECE chia sẻ.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây có thiết kế dài 55km với 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Tuyến được đưa vào khai thác năm 2015 nhằm kết nối TPHCM với Đồng Nai.

Trên tuyến, cầu Long Thành là cây cầu duy nhất vượt sông, có quy mô lớn nhất và quan trọng nhất. Cầu dài hơn 2,3km, rộng 19,7m, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h.

Hồi tháng 9/2024, VECE cũng hạn chế tốc độ và thu hẹp làn đường qua cầu Long Thành trong 18 ngày để sửa chữa khe co giãn tại trụ P20 theo hướng Đồng Nai đi TPHCM. Khe co giãn này bị gãy thanh ray, gây mất an toàn giao thông.