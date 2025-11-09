Đồng minh có ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắn chết

Các hãng tin lớn như BBC, NBC News đưa tin ông Charlie Kirk (31 tuổi), giám đốc điều hành tổ chức Turning Point USA, đã qua đời sau khi bị bắn vào cổ trong lúc diễn thuyết tại Trường Đại học Utah Valley, TP Orem, bang Utah.

Người phát ngôn ĐH Utah Valley Ellen Treanor cho biết ông Kirk đã bị trúng đạn khoảng 20 phút sau khi ông bắt đầu phát biểu tại khuôn viên trường. Bà Treanor cho biết nghi phạm xả súng đã bắn vào ông Kirk từ Trung tâm Losee - một tòa nhà cách đó khoảng 70 m.

Ông Charlie Kirk bị bắn chết khi đang phát biểu tại một sự kiện trong khuôn viên trường ĐH Utah Valley ngày 10-9. Ảnh: CBS News

Các đoạn video quay bằng điện thoại di động về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông Kirk đang phát biểu trước một đám đông ngoài trời tại khuôn viên Trường Đại học Utah Valley thì một tiếng nổ lớn nghe giống tiếng súng vang lên.

Ông Kirk đưa tay lên cổ khi ngã khỏi ghế, khiến những người tham dự hoảng loạn chạy tán loạn. Trong một đoạn video khác, có thể thấy máu đang tuôn ra từ cổ ông Kirk ngay sau phát súng.