Đồng loạt khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình nhân 80 năm Quốc khánh

Khánh thành, khởi công các dự án, công trình nhân 80 năm Quốc khánh. Trong ảnh, Trung tâm Triển lãm lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Đúng 9h sáng 19.8, khắp cả nước diễn ra lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025).

Chương trình kết nối 80 điểm cầu trên cả nước, cùng chứng kiến những công trình trọng điểm đi vào hoạt động, khởi công mang lại lợi ích to lớn cho người dân và đất nước.

Từ đó, làm sâu sắc thêm niềm tự hào dân tộc, tình yêu đất nước, tiếp thêm ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tạo thế, tạo đà, tạo lực bước vào kỷ nguyên mới.