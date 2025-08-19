Đồng loạt khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình nhân 80 năm Quốc khánh

Đúng 9h sáng 19.8, khắp cả nước diễn ra lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025).
Chương trình kết nối 80 điểm cầu trên cả nước, cùng chứng kiến những công trình trọng điểm đi vào hoạt động, khởi công mang lại lợi ích to lớn cho người dân và đất nước.
Từ đó, làm sâu sắc thêm niềm tự hào dân tộc, tình yêu đất nước, tiếp thêm ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tạo thế, tạo đà, tạo lực bước vào kỷ nguyên mới.
Theo đó, có 59 dự án công trình giao thông; công trình dân dụng đô thị có 44 dự án công trình; công trình công nghiệp có 57 dự án công trình; hạ tầng kỹ thuật có 36 dự án công trình; nhà ở xã hội có 22 dự án công trình; lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn có 6 dự án công trình; lĩnh vực văn hóa thể thao có 3 dự án công trình; giáo dục có 12 dự án; quốc phòng có 1 dự án; y tế có 10 dự án.
Việc khánh thành đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn, góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển KTXH đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền; góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống nhân dân.
Các công trình tiêu biểu như:
Khánh thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh của Tập đoàn Vingroup
Theo kế hoạch đầu tư là đến năm 2027 mới hoàn thành, nhưng tham gia vào đợt thi đua quyết liệt của Chính phủ, của các cấp, các ngành, công trình khởi công từ 30.8.2024 và đến 19.8 này là khánh thành, rút ngắn nhiều thời gian. Đây là công trình thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp, có kết cấu thép siêu trường, siêu trọng.
Khởi công Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Viettel:
Đây là công trình tiêu biểu để nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data. Tổng mức đầu tư là khoảng 10.000 tỉ đồng.
Khánh thành Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An của tỉnh Nghệ An:
Dự án có tổng mức đầu tư 1.259 tỉ đồng, quy mô là 1.000 giường bệnh. Dự án được xếp vào dự án nhóm A, công trình cấp 1, là một trong những công trình y tế trọng điểm của vùng Bắc Trung Bộ.
Khánh thành dự án Nhà máy điện gió Hải Anh:
Dự án có trị giá là 1.565 tỉ đồng, được UBND tỉnh Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư vào tháng 3.2021, khởi công xây dựng vào tháng 12.2023.
Khởi công dự án khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí ở Đà Nẵng:
Dự án do Công ty TNHH Công viên Châu Á làm chủ đầu tư, tọa lạc tại đường Phan Đăng Lưu, phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng, quy mô 76,9ha và có tổng vốn đầu tư 79.790 tỉ đồng.
Khánh thành dự án cầu Rạch Miễu 2: