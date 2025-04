Đồng hành, lắng nghe và gắn kết kiều bào ở nước ngoài với khát vọng đưa quê hương – đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Những ý kiến, đề xuất, nguyện vọng của bà con được tổng hợp đầy đủ, rà soát phục vụ công tác nghiên cứu, báo cáo, tham mưu các cơ quan chức năng, kiến nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem xét, phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong tình hình mới. Cho đến nay, những nguyện vọng, mong mỏi chính đáng của bà con về vấn đề quốc tịch đã được các cơ quan chức năng xem xét, triển khai xây dựng dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch theo hướng:

Thứ nhất, sửa đổi bổ sung quy định về điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp có cha hoặc mẹ hoặc ông bà nội hoặc ông bà ngoại là công dân Việt Nam; nhà đầu tư, nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài… được nhập quốc tịch Việt Nam. Theo đó các trường hợp này được phép nộp hồ sơ tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mà không cần phải về nước thường trú. Đối với các trường hợp xin nhập quốc tịch Việt Nam đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài chỉ cần đáp ứng hai điều kiện do Chính phủ quy định và được Chủ tịch nước cho phép, đó là: (i) Việc xin giữ quốc tịch nước ngoài của người đó khi nhập quốc tịch Việt Nam phù hợp với pháp luật của nước sở tại. (ii) Không sử dụng quốc tịch nước ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp xin trở lại quốc tịch Việt Nam qua việc xem xét bỏ các quy định về điều kiện tại khoản 1 Điều 23 của Luật. Đối với các trường hợp xin trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài cũng chỉ cần đáp ứng hai điều kiện do Chính phủ quy định và được Chủ tịch nước cho phép, tương tự như trường hợp nhập quốc tịch Việt Nam đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài nói trên.