Động đất ở Afghanistan: Quốc tế khẩn cấp cứu trợ

Ngày 2-9 vừa xảy ra thêm một trận động đất mạnh 5,2 độ richter, làm rung chuyển miền đông Afghanistan, đúng vào lúc nước này còn chưa kịp gượng dậy sau thảm họa động đất 6,0 độ khuya 31-8.

Từng giây giành sự sống cho nạn nhân

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn trận động đất mới nằm gần khu vực bị tàn phá nặng nề ở tỉnh Kunar, sát biên giới Pakistan. Người phát ngôn Cơ quan quản lý thiên tai tại Kunar - ông Ehsanullah Ehsan cho biết dư chấn được cảm nhận rõ rệt tại những nơi từng hứng chịu thiệt hại lớn trước đó, hãng tin Reuters đưa tin.

Số liệu từ Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan (ARCS) cho thấy, tính từ trận động đất đầu tiên khuya 31-8 đến chiều 2-9, số người thiệt mạng do trận động đất tàn khốc ở miền đông Afghanistan đã hơn 1.400, với 3.251 người bị thương và hơn 8.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Trong đó, hơn 5.400 ngôi nhà ở tỉnh Kunar đã bị san phẳng, nhiều ngôi làng bị vùi lấp hoặc cô lập do lở đất. Huyện Nurgal ở Kunar là một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nơi hàng loạt nạn nhân vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát sau các trận động đất ở Afghanistan.