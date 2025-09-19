Động đất mạnh tại Nga, có cảnh báo sóng thần

Phương Anh/VOV1 (Biên dịch) Theo Reuters| 19/09/2025

Một trận động đất mạnh đã xảy ra ở vùng Kamchatka, Viễn Đông của Nga vào sáng sớm nay 19/9 (giờ Việt Nam), khiến chính quyền địa phương phải đưa ra cảnh báo sóng thần. Song hiện tại vẫn chưa có báo cáo ghi nhận thiệt hại do động đất gây ra.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất được xác định có độ lớn 7,8 độ với tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, xảy ra lúc 18h58 GMT ngày 18/9 (tức 1h58 ngày 19/9 theo giờ Việt Nam) tại khu vực cách thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky ở vùng Viễn Đông của Nga 143 km về phía Đông.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, ngay sau động đất là một loạt bốn đợt dư chấn liên tiếp, có cường độ từ 5,1 đến 5,8 độ.

Dong dat manh tai nga, co canh bao song than hinh anh 1
Bán đảo Kamchatka của Nga liên tục ghi nhận động đất trong thời gian qua. Ảnh: TASS

Thống đốc Vladimir Solodov thông báo, tất cả các dịch vụ khẩn cấp đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó cao độ. Cảnh báo sóng thần cũng đã được ban bố đối với khu vực bờ biển phía đông của bán đảo, nhô ra xa ngoài Biển Bering và Thái Bình Dương.

Kamchatka nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn mạnh và đã có ít nhất hai trận động đất có cường độ lớn hơn 7 độ xảy ra trong tuần qua. Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng nào cho đến nay, các quan chức địa phương kêu gọi người dân phải hết sức thận trọng, đặc biệt là dọc theo bờ biển.

            Động đất mạnh tại Nga, có cảnh báo sóng thần
