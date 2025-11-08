Động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã có thương vong

Giới chức địa phương cho biết trận động đất có thể cảm nhận được ở nhiều thành phố phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm Istanbul và điểm du lịch nổi tiếng Izmir.

Theo Cơ quan Quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), trận động đất có cường độ 6.1, xảy ra ở độ sâu 11 km.