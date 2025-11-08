Động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã có thương vong

11/08/2025 07:31

Ít nhất một người đã thiệt mạng sau khi trận động đất cường độ 6.1 tấn công Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10-8.

Giới chức địa phương cho biết trận động đất có thể cảm nhận được ở nhiều thành phố phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm Istanbul và điểm du lịch nổi tiếng Izmir.

Theo Cơ quan Quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), trận động đất có cường độ 6.1, xảy ra ở độ sâu 11 km.

Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học địa chất Đức (GFZ) ghi nhận cường độ trận động đất là 6.19 và xảy ra ở độ sâu 10 km.

Động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã có thương vong - Ảnh 1.
Một toà nhà bị sập sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10-8. Ảnh: AP

Hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy một số tòa nhà bị sập ở tỉnh Balikesir sau trận động đất. AFAD cho biết trận động đất xảy ra lúc 19 giờ 54 phút tối 10-8 (giờ địa phương), kéo theo dư chấn có cường độ 4,6 vài phút sau đó.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya thông báo: “Lực lượng của AFAD và các cơ quan liên quan đã lập tức tìm kiếm trên mặt đất… Một người đã thiệt mạng, 29 người bị thương và 16 tòa nhà bị sập”. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan viết trên mạng xã hội X: "Cầu Chúa phù hộ đất nước chúng ta tránh được mọi thảm họa".

Thổ Nhĩ Kỳ nằm giữa một số đường đứt gãy địa chất. Những đường đứt gãy này đã gây ra nhiều thảm họa trong nước trước đây.

Vào tháng 2-2023, một trận động đất ở Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến ít nhất 53.000 người thiệt mạng và tàn phá Antakya.

